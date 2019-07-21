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    Британія і Німеччина скасовують авіарейси в Каїр з-за ситуації з танкером

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    Британія і Німеччина скасовують авіарейси в Каїр з-за ситуації з танкером

    Британські авіалінії скасовують польоти на 7 днів, Люфтганза - на 1 день

    У суботу, 20 липня, авіакомпанія British Airways оголосила, що рейси в Каїр (Єгипет) скасовуються на сім днів через загострення напруженості після захоплення Іраном британського танкера.

    Про це передає CNN.

    Як пояснили в компанії, польоти були скасовані «в якості запобіжного заходу» і заради безпеки клієнтів і членів екіпажу.

    «Ми ніколи не будемо експлуатувати літак, якщо це не буде безпечно», - йдеться в офіційній заяві.

    Зазначимо, міністерство цивільної авіації Єгипту заявило, що веде переговори з посольством Великобританії в Єгипті про вирішення питання з British Airways.

    До британської авіакомпанії приєдналася найбільша авіакомпанія Німеччини - Lufthansa. Вона заявила, що суботні рейси в Каїр були припинені, але пізніше компанія уточнила, що рейси відновлять у неділю, 21 липня.

    Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації для громадян, які подорожують в Єгипет, на своєму веб-сайті, зокрема, заявивши: «Існує підвищений ризик тероризму проти авіації. Додаткові заходи безпеки передбачені для рейсів, що вилітають з Єгипту до Великої Британії».

    Німеччина Єгипет літак
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