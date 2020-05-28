Британія вводить для туристів онлайн-реєстрацію та штрафи



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У разі порушення вимог самоізоляції на території Англії та Уельсу штраф становитиме 1000 фунтів стерлінгів

Про нові правила попередили у британському посольстві в Україні

Уряд Великої Британії для запобігання поширенню другої хвилі коронавірусу запроваджує з 8 червня додатковий контроль осіб, які перетинають кордон - потрібно надати онлайн-попередження про намір відвідати країну та пройти 14-денну самоізоляцію.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Великій Британії.

«Урядом Великої Британії прийнято рішення щодо запровадження з 8 червня ц.р. додаткового контролю осіб, які перетинають кордон, для запобігання поширенню другої хвилі коронавірусної хвороби на території країни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі особи будуть зобов’язані поінформувати наперед про свою поїздку та сповістити контактні дані, які будуть використовуватися під час перебування у Великій Британії (відповідна онлайн форма для заповнення буде розміщена на цьому урядовому сайті ), а також перебувати у визначеному місці самоізоляції у Великій Британії упродовж 14 днів.

У випадку не заповнення електронної форми перед прибуттям до країни передбачається стягнення штрафу у розмірі 100 фунтів стерлінгів. Заповнена онлайн форма має бути пред’явлена на вимогу співробітника прикордонного контролю під час в’їзду до Великої Британії.