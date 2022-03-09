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    США пригрозили Китаю санкціями за підтримку РФ

    США вимагають від Китаю дотримуватися антиросійських обмежень - США пригрозили Китаю санкціями за підтримку РФ
    США вимагають від Китаю дотримуватися антиросійських обмежень

    Вашингтон в силах фактично закрити китайські компанії

    Міністр торгівлі США Джина Раймондо випустила суворе попередження на адресу Китаю про санкції, що загрожують компаніям країни, якщо вони не дотримуватимуться антиросійських обмежень. Про це повідомляє The New York Times.

    Йдеться про постачання обладнання та програмного забезпечення, які потрібні китайським компаніям для виробництва своєї продукції.

    The New York Times додає, що Вашингтон в силах фактично закрити китайські компанії, якщо вони не будуть дотримуватися санкцій, які забороняють постачання в Росію мікрочіпів та інших технологій.

    Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Захід намагається переконати владу КНР відмовитися від нейтралітету в ситуації в Україні. Така позиція не є варіантом для Пекіна, оскільки він може зіграти лідируючу роль у врегулюванні, сказала Нуланд.

    Як відомо, щодо російської агресії в Україні, Китай зайняв нейтральну позицію – не засуджує та не заохочує політику Російської Федерації.

    Повідомлялося, що Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

    8 березня питання війни Росії проти України лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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    Теги: Росія США санкції війна Китай Україна #stoprussia
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    США пригрозили Китаю санкціями за підтримку РФ