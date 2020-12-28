Словаччина дозволила працювати в офісах високопосадовцям хворим на Covid-19

Президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати парламенту, голова Конституційного суду і генпрокурор можуть працювати і хворі, якщо вимагають державні інтереси

Хворим високопосадовцям дозволив ходити на роботу МОЗ

У Словаччині чиновникам, які заражені коронавірусом, або контактували з хворими, дозволили працювати в офісах. Про це повідомляє телеканал «TA-3».

МОЗ дозволило президенту, прем'єр-міністру, міністрам, депутатам парламенту, голові Конституційного суду і генеральному прокурору країни продовжувати роботу в офісах, незважаючи на позитивний тест на Covid-19 або контакт з хворим.

Також у відомстві додали, що офіційним особам дозволено приходити в офіс, якщо цього вимагають державні інтереси або необхідно оперативно прийняти важливе рішення.

Як повідомлялося, 18 грудня прем'єр Словаччини захворів на Covid-19.

У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні до кінця 2021 року потрібно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію Covid-19.

Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусу.