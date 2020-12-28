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    Словаччина дозволила працювати в офісах високопосадовцям хворим на Covid-19

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    Президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати парламенту, голова Конституційного суду і генпрокурор можуть працювати і хворі, якщо вимагають державні інтереси - Словаччина дозволила працювати в офісах високопосадовцям хворим на Covid-19
    Президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати парламенту, голова Конституційного суду і генпрокурор можуть працювати і хворі, якщо вимагають державні інтереси

    Хворим високопосадовцям дозволив ходити на роботу МОЗ

    У Словаччині чиновникам, які заражені коронавірусом, або контактували з хворими, дозволили працювати в офісах. Про це повідомляє телеканал «TA-3».

    МОЗ дозволило президенту, прем'єр-міністру, міністрам, депутатам парламенту, голові Конституційного суду і генеральному прокурору країни продовжувати роботу в офісах, незважаючи на позитивний тест на Covid-19 або контакт з хворим.

    Також у відомстві додали, що офіційним особам дозволено приходити в офіс, якщо цього вимагають державні інтереси або необхідно оперативно прийняти важливе рішення.

    Як повідомлялося, 18 грудня прем'єр Словаччини захворів на Covid-19.

    У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.

    Як повідомлялося, в Україні до кінця 2021 року потрібно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію Covid-19.

    Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

    24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусу.

    Теги: Генпрокурор міністр Словаччина держава президент хвороби коронавірус
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