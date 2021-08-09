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    Призер Олімпіади Горуна висловився на захист Магучіх: «Відчепіться від спортсменів із ****ною політикою»

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    Скандальне фото Магучіх з Ласіцкене - Призер Олімпіади Горуна висловився на захист Магучіх: «Відчепіться від спортсменів із ****ною політикою»
    Скандальне фото Магучіх з Ласіцкене
    Фото з відкритих джерел

    Спортсмен вважає, що «немає «зради» у фото Магучіх з Ласіцкене»

    Український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна став на захист іншої бронзової призерки Ярослави Магучіх, яка обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Про це написав Горуна на своїй сторінці у Facebook.

    «Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою.

    Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом – це його частина. П’єдестал – це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше. Нема «зради» у фото Магучіх з Ласіцкене.

    Інколи в цей короткий момент через визнання одне одного як рівних, зароджується міцна дружба або просто хороші відносини. Нема зради у привітаннях Нікольченко і Вєрняєва своїх опонентів по спорту.

    Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою!! В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітайте політику в усе підряд», – пише Горуна.

    Однак відомий український параолімпієць Андрій Демчук у коментарі до посту Горуни не погодився з його позицією.

    «Все навколо має відношення до політики, бо кожен з людей зазвичай громадянин певної країни. А це накладає певні обмеження і можливості. А у українських олімпійців/топових атлетів є такий бонус як підтримка різного роду структур: ЗСУ/ДИНАМО/ і т.д., що теж повинно бути не лише матеріальним бонусом, але і вимогою певного роду поведінки», – вважає він.

    Демчук зазначив, що для нього як уболівальника Магучіх її поведінка неприємна, «м'яко кажучи», а як для українця ця поведінка для нього «шок».

    У 2020 році Горуна був обраний депутатом Львівської районної ради від партії «Самопоміч».

    Нагадаємо, 7 серпня українка Ярослава Магучіх завоювала «бронзу» на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту. «Золото» взяла представниця ОКР Марія Ласіцкене. Після змагань Магучіх і Ласіцкене обійнялися.

    Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. Заступниця міністра додала, що в неї запланована зустріч із Магучіх, щойно та повернеться з Токіо.

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    Теги: спорт Олімпіада Марія Ласіцкене Станіслав Горуна Ярослава Магучих Андрій Демчук спорт поза політикою
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    Призер Олімпіади Горуна висловився на захист Магучіх: «Відчепіться від спортсменів із ****ною політикою»