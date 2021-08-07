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    Магучіх здобула для України четверту медаль дня на Олімпіаді

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    Ярослава Магучіх стала третьою на Іграх в Токіо - Магучіх здобула для України четверту медаль дня на Олімпіаді
    Ярослава Магучіх стала третьою на Іграх в Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Лідер сезону в світі не змогла показати найкращий результат на Іграх у Токіо

    Завершилися змагання в секторі для стрибків у висоту на Олімпіаді. В цій дисципліні Україну представляли одразу три спортсменки. Першою з результатом 1,96 метра припинила боротьбу Юлія Левченко. Ірина Геращенко змогла взяти 1,98, проте двометровий бар'єр не подолала і стала четвертою За медалі до останнього продовжувала боротися Ярослава Магучіх. Дніпрянка взяла 2 метри, але суперниці, Марія Ласіцкене з команди Олімпійського комітету Росії і австралійка Нікола Макдермотт подолали 2,02. За спробами українка поступалася, тому підняла планку одразу на 2,04. На жаль, висота їй не підкорилася, хоча цього року вона стрибала й на 2,06. Вона залишилася третьою.

    Змагання виграла Ласіцкене, Макдермотт залишилася другою.

    В передостанній день Ігор у Токіо збірна України здобула чотири нагороди. Раніше срібні медалі виграли каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

    Прикро поступився у фіналі Олександр Хижняк. Боксер повністю перегравав суперника в ринзі, але пропустив несподіваний лівий боковий, опинився в нокауті і втратив «золото».

    Бронзову нагороду на Олімпіаді здобула команда синхроністок.

    Усі медалі України на Олімпіаді-2020

    • «золото»: Жан Беленюк (боротьба)
    • «срібло»: Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування), Олександр Хижняк (бокс)
    • «бронза»: Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (боротьба), Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання), Ірина Коляденко (боротьба), Анастасія Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате).

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    Теги: Олімпіада
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    Магучіх здобула для України четверту медаль дня на Олімпіаді