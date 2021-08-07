Магучіх здобула для України четверту медаль дня на Олімпіаді

Лідер сезону в світі не змогла показати найкращий результат на Іграх у Токіо

Завершилися змагання в секторі для стрибків у висоту на Олімпіаді. В цій дисципліні Україну представляли одразу три спортсменки. Першою з результатом 1,96 метра припинила боротьбу Юлія Левченко. Ірина Геращенко змогла взяти 1,98, проте двометровий бар'єр не подолала і стала четвертою За медалі до останнього продовжувала боротися Ярослава Магучіх. Дніпрянка взяла 2 метри, але суперниці, Марія Ласіцкене з команди Олімпійського комітету Росії і австралійка Нікола Макдермотт подолали 2,02. За спробами українка поступалася, тому підняла планку одразу на 2,04. На жаль, висота їй не підкорилася, хоча цього року вона стрибала й на 2,06. Вона залишилася третьою.

Змагання виграла Ласіцкене, Макдермотт залишилася другою.

В передостанній день Ігор у Токіо збірна України здобула чотири нагороди. Раніше срібні медалі виграли каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

Прикро поступився у фіналі Олександр Хижняк. Боксер повністю перегравав суперника в ринзі, але пропустив несподіваний лівий боковий, опинився в нокауті і втратив «золото».

Бронзову нагороду на Олімпіаді здобула команда синхроністок.

Усі медалі України на Олімпіаді-2020