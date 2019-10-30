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    Буду працювати незважаючи ні на що - реакція Кучера на тиск

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    20 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА - Буду працювати незважаючи ні на що - реакція Кучера на тиск
    20 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА

    Напередодні у дворі, де проживає претендент на посаду голови Харківської ОДА, в 10 метрах від його машини, згорів автомобіль

    Олексій Кучер прокоментував спроби тиску на нього після того, як Кабінет міністрів розглянув проєкт указу президента про його призначення. Нагадаємо, напередодні у дворі, де проживає претендент на посаду голови Харківської ОДА, в 10 метрах від його машини, згорів автомобіль.

    «Я з цього приводу вже звернувся до правоохоронних органів і хочу з'ясувати що відбувається, оскільки причини поки незрозумілі, - розповів Кучер кореспонденту «Главкому». - Якщо виявиться, що це якийсь знак (тиску - ред.), то на моє рішення він однозначно ніяк не вплине».

    Також Олексій Кучер зазначив, що його «цілі і завдання визначені і зрозумілі». «Коли я приймав рішення, то розумів всі ці речі», - акцентував кандидат в губернатори.

    Нагадаємо, що на позачергових виборах до парламенту в липні 2019 року адвокат Олексій Кучер переміг в мажоритарному окрузі №179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони, центр округу - Красноград). Він набрав 50,61% голосів виборців.

    20 жовтня Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Олексія Кучера на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

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    Кабмін автомобіль Харківщина місто
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