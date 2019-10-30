Буду працювати незважаючи ні на що - реакція Кучера на тиск
Напередодні у дворі, де проживає претендент на посаду голови Харківської ОДА, в 10 метрах від його машини, згорів автомобіль
Олексій Кучер прокоментував спроби тиску на нього після того, як Кабінет міністрів розглянув проєкт указу президента про його призначення. Нагадаємо, напередодні у дворі, де проживає претендент на посаду голови Харківської ОДА, в 10 метрах від його машини, згорів автомобіль.
«Я з цього приводу вже звернувся до правоохоронних органів і хочу з'ясувати що відбувається, оскільки причини поки незрозумілі, - розповів Кучер кореспонденту «Главкому». - Якщо виявиться, що це якийсь знак (тиску - ред.), то на моє рішення він однозначно ніяк не вплине».
Також Олексій Кучер зазначив, що його «цілі і завдання визначені і зрозумілі». «Коли я приймав рішення, то розумів всі ці речі», - акцентував кандидат в губернатори.
Нагадаємо, що на позачергових виборах до парламенту в липні 2019 року адвокат Олексій Кучер переміг в мажоритарному окрузі №179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони, центр округу - Красноград). Він набрав 50,61% голосів виборців.
20 жовтня Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Олексія Кучера на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.