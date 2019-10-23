На Харківщині обурений чоловік другий день погрожує самоспаленням біля податкової



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44-річний чоловік привіз до податкової інспекції шість гумових автомобільних покришок та каністру з бензином

В м. Куп’янськ на Харківщині чоловік погрожував спалити себе під стінами податкової інспекції. В такий спосіб 44-річний чоловік мав намір примусити співробітників установи розблокувати його податкові накладні.

Про це 23 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«22 жовтня до Куп’янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля входу до адміністративної будівлі податкової інспекції невідомі розклали автомобільні покришки. Поліцейські встановили, що 44-річний чоловік на своєму автомобілі привіз до податкової інспекції шість гумових автомобільних покришок та каністру, в якій знаходився бензин. Він повідомив, що якщо не будуть виконані вимоги щодо розблокування його податкових накладних, він почне розпалювати шини та збере людей до акції протесту під адміністративною будівлею. Також чоловік погрожував спалити себе, та власним автомобілем заблокував вхід на територію податкової», - розповіли в поліції.

Зазначається, що поліцейські попередили громадянина, що такі дії є порушенням чинного законодавства та вилучили автомобільні покришки і каністру.

Чоловік станом на 16 годину середи продовжував свою акцію. На місці події цілодобово чергує наряд поліції.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області підприємець вчинив самопідпал на сесії Бердичівської міськради.