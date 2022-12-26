Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds

Раніше диктатор Олександр Лукашенко істерично відреагував на втечу McDonald’s із Білорусі та заявив, що самі робитимуть булочки

У Білорусі показали меню ресторанів, які мають замінити McDonalds. На сайті мережі ресторанів «КСБ Вікторі Ресторани» опублікували перелік страв та напоїв із білоруськими назвами.

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Білорусам пропонують різні види бургерів, чізбургерів та гамбургерів. До прикладу, гамбургер «Шляхецкі» подають з квашеною капустою та плавленим сиром.

Замість картоплі-фрі для відвідувачів запропонують «Духмянаю бульбу фры». Відвідувачі зможуть замовити і десерти.

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Також вода, сік, газовані та гарячі напої. Окрім того, у меню можна знайти два види компотів – обліпиховий або журавлиновий узвар («Узвар з журавінамі» и «Узвар з абляпіхай»).

Нагадаємо, компанія McDonald's йде з ринку Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування мали продовжити працювати під російською маркою «Вкусно и точка», але цього не сталося.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що він радий виходу McDonald’s з його країни. Диктатор впевнений, що білоруси і самі можуть «розрізати булочку надвоє».

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РФ створила мережу ресторанів швидкого харчування «Вкусно и точка» після виходу компанії McDonald's з російського ринку та повного продажу всього російського бізнесу. Перші ресторани відкрилися 12 червня. Після зміни власників у колишніх ресторанах McDonald's росіяни скаржаться на зниження якості страв.

Раніше повідомляли, що компанія McDonald's поновлює роботу ресторанів во всій Україні.

Маркетингове агентство SeeLevel HX, яке займається дослідженням споживчих ринків, опублікувало рейтинг закладів громадського харчування з drive-thru – сервісом, що дозволяє відвідувачам купувати їжу і напої, під'їжджаючи на автомобілі до вікон прийому і видачі замовлень зовні будівлі. В Україні цей сервіс добре відомий завдяки ресторанам MacDonald` як McDrive.

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