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McDonald's йде з Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
McDonald's йде з Білорусі
Ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою «Вкусно и точка»
фото з відкритих джерел

Компанія обіцяє зберегти усі робочі місця

Компанія McDonald's йде з ринку Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою «Вкусно и точка». Про це  повідомляє пресслужба компанії.

«Ресторани швидкого обслуговування McDonald's під управлінням Унітарного підприємства «КСБ Вікторі Ресторани» протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом «Вкусно и точка»», – йдеться у повідомленні.

При цьому компанія обіцяє зберегти усі робочі місця. Повідомляється, що точну дату початку роботи під брендом «Вкусно и точка» буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що РФ створила мережу ресторанів швидкого харчування «Вкусно и точка» після виходу компанії McDonald's з російського ринку та повного продажу всього російського бізнесу. Перші ресторани відкрилися 12 червня.

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Теги: Білорусь McDonald's

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