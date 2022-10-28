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McDonald's відновив роботу ресторанів у різних містах України: список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
McDonald's відновив роботу ресторанів у різних містах України: список
фото: з відкритих джерел

Заклади відкрилися у Тернополі й Житомирі

Компанія McDonald's поновлює роботу ресторанів во всій Україні. Заклади відкриваються, окрім Києва та Львова, у Тернополі й Житомирі – у торговому центрі Глобал UA. Про це компанія повідомила в Instagram.

«Хто найбільше чекав МакДональдз у Житомирі? Сьогодні ваш день. Відкриваємо заклад у ТРЦ Глобал UA, вул. Київська, 77. А також поповнюємо карту київських МакДональдз.  ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1. Приходьте за улюбленими бургерами! П’ятниця – чудовий привід порадувати себе смачненьким», – йдеться повідомленні.

Адреси усіх ресторанів McDonald's у столиці, що відкрилися:

  • Кільцева дорога, 1
  • просп. Палладіна, 7 А
  • Боричів узвіз, 10А
  • вул. Є.Сверстюка, 1
  • вул. Драйзера, 4
  • просп. Гагаріна, 2а
  • Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)
  • вул. Софіївська, 1/2
  • просп. Бажана, 3б
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Гришка, 7
  • просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)
  • вул. Оноре де Бальзака, 2а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • вул. Б. Хмельницького, 40/25
  • вул. Вишгородська, 33а
  • просп. Миколи Бажана, 8
  • Кільцева дорога, 14В
  • вул. Курбаса, 19а
  • вул. Гната Хоткевича, 1в
  • Оболонський проспект, 1б
  • вул. Гната Юри, 13
  • вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)
  • вул. Лаврухіна, 4
  • просп. Оболонський, 26а
  • вул. Івана Миколайчука, 16
  • пл. Героїв Бресту, 1.
  • просп. Перемоги, 138
  • пр-т Правди, 47
  • пр-т Степана Бандери 36 Б
  • вул. Івана Мазепи, 1
  • просп. Перемоги, 65
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

Де McDonald's працює у Львові

  • просп. Шевченка, 7
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Свободи, 35
  • Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А (не працює на доставку)

Також McDonald's працює у:

  • с. Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2)
  • с. Гора (вул. Бориспільська, 6) (не працює на доставку)
  • Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30)
  • Борисполі (вул. Київський шлях, 67)
  • Житомирі (вул. Київська, 77)

Таким чином, по Україні працюють (станом на 28 жовтня) 43 ресторани McDonald's, з них 37 - у Києві та Київській області.

Раніше повідомлялося, що мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відчиняє двері для відвідувачів Тернополя й Борисполя. А ще відновлює роботу одразу п'яти закладів у Києві.

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Теги: харчування McDonald's

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