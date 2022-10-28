McDonald's відновив роботу ресторанів у різних містах України: список

Заклади відкрилися у Тернополі й Житомирі

Компанія McDonald's поновлює роботу ресторанів во всій Україні. Заклади відкриваються, окрім Києва та Львова, у Тернополі й Житомирі – у торговому центрі Глобал UA. Про це компанія повідомила в Instagram.

«Хто найбільше чекав МакДональдз у Житомирі? Сьогодні ваш день. Відкриваємо заклад у ТРЦ Глобал UA, вул. Київська, 77. А також поповнюємо карту київських МакДональдз. ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1. Приходьте за улюбленими бургерами! П’ятниця – чудовий привід порадувати себе смачненьким», – йдеться повідомленні.

Адреси усіх ресторанів McDonald's у столиці, що відкрилися:

Кільцева дорога, 1

просп. Палладіна, 7 А

Боричів узвіз, 10А

вул. Є.Сверстюка, 1

вул. Драйзера, 4

просп. Гагаріна, 2а

Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)

вул. Софіївська, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Гришка, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)

вул. Оноре де Бальзака, 2а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

вул. Б. Хмельницького, 40/25

вул. Вишгородська, 33а

просп. Миколи Бажана, 8

Кільцева дорога, 14В

вул. Курбаса, 19а

вул. Гната Хоткевича, 1в

Оболонський проспект, 1б

вул. Гната Юри, 13

вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)

вул. Лаврухіна, 4

просп. Оболонський, 26а

вул. Івана Миколайчука, 16

пл. Героїв Бресту, 1.

просп. Перемоги, 138

пр-т Правди, 47

пр-т Степана Бандери 36 Б

вул. Івана Мазепи, 1

просп. Перемоги, 65

вул. Архітектора Вербицького, 1

Де McDonald's працює у Львові

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А (не працює на доставку)

Також McDonald's працює у:

с. Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2)

с. Гора (вул. Бориспільська, 6) (не працює на доставку)

Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30)

Борисполі (вул. Київський шлях, 67)

Житомирі (вул. Київська, 77)

Таким чином, по Україні працюють (станом на 28 жовтня) 43 ресторани McDonald's, з них 37 - у Києві та Київській області.

Раніше повідомлялося, що мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відчиняє двері для відвідувачів Тернополя й Борисполя. А ще відновлює роботу одразу п'яти закладів у Києві.