McDonald's відпочиває: американці назвали найшвидші ресторани для водіїв
Експерти із США визначали, які ресторани обслуговують водіїв найшвидше
Маркетингове агентство SeeLevel HX, яке займається дослідженням споживчих ринків, опублікувало рейтинг закладів громадського харчування з drive-thru – сервісом, що дозволяє відвідувачам купувати їжу і напої, під'їжджаючи на автомобілі до вікон прийому і видачі замовлень зовні будівлі. В Україні цей сервіс добре відомий завдяки ресторанам MacDonald` як McDrive.
У список увійшли десять найпопулярніших в США мереж швидкого харчування. Часові рамки дослідження були обмежені 2020 роком, коли обслуговування на винос стало як ніколи актуальним через пандемію Covid-19.
Отже найбільш швидким обслуговуванням водіїв може похвалитися KFC, якій потрібно 283,3 секунди на гостя - приблизно чотири з половиною хвилини. Це значно нижче середнього показника, що становить 356,8 секунди.
А ось добре відомий в Україні McDonald`s опинився лише на шостому місці.
В цілому топ-10 ресторанів з найшвидшим обслуговуванням водіїв виглядає наступним чином (час на обслуговування одного водія в секундах):
- KFC (283,3);
- Taco Bell (310,2);
- Hardee's (321,6);
- Carl's Jr (341,6);
- Burger King (344,3);
- McDonald's (349,3);
- Dunkin' (351,7);
- Wendy's (358,7);
- Arby's (394,2);
- Chick-fil -A (488,8).
Дослідники також відзначили, що у шести закладів зі списку час обслуговування в 2020 році різко збільшився в порівнянні з 2019 роком, в той час як у McDonald's і Taco Bell, навпаки, скоротився на 30 і 10 секунд відповідно.
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