McDonald's відпочиває: американці назвали найшвидші ресторани для водіїв

Експерти із США визначали, які ресторани обслуговують водіїв найшвидше

Маркетингове агентство SeeLevel HX, яке займається дослідженням споживчих ринків, опублікувало рейтинг закладів громадського харчування з drive-thru – сервісом, що дозволяє відвідувачам купувати їжу і напої, під'їжджаючи на автомобілі до вікон прийому і видачі замовлень зовні будівлі. В Україні цей сервіс добре відомий завдяки ресторанам MacDonald` як McDrive.

У список увійшли десять найпопулярніших в США мереж швидкого харчування. Часові рамки дослідження були обмежені 2020 роком, коли обслуговування на винос стало як ніколи актуальним через пандемію Covid-19.

Отже найбільш швидким обслуговуванням водіїв може похвалитися KFC, якій потрібно 283,3 секунди на гостя - приблизно чотири з половиною хвилини. Це значно нижче середнього показника, що становить 356,8 секунди.

А ось добре відомий в Україні McDonald`s опинився лише на шостому місці.

В цілому топ-10 ресторанів з найшвидшим обслуговуванням водіїв виглядає наступним чином (час на обслуговування одного водія в секундах):

KFC (283,3); Taco Bell (310,2); Hardee's (321,6); Carl's Jr (341,6); Burger King (344,3); McDonald's (349,3); Dunkin' (351,7); Wendy's (358,7); Arby's (394,2); Chick-fil -A (488,8).

Дослідники також відзначили, що у шести закладів зі списку час обслуговування в 2020 році різко збільшився в порівнянні з 2019 роком, в той час як у McDonald's і Taco Bell, навпаки, скоротився на 30 і 10 секунд відповідно.