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    McDonald's відпочиває: американці назвали найшвидші ресторани для водіїв

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    Найшвидше обслуговує водіїв мережа ресторанів KFC - McDonald's відпочиває: американці назвали найшвидші ресторани для водіїв
    Найшвидше обслуговує водіїв мережа ресторанів KFC
    Фото з відкритих джерел

    Експерти із США визначали, які ресторани обслуговують водіїв найшвидше

    Маркетингове агентство SeeLevel HX, яке займається дослідженням споживчих ринків, опублікувало рейтинг закладів громадського харчування з drive-thru – сервісом, що дозволяє відвідувачам купувати їжу і напої, під'їжджаючи на автомобілі до вікон прийому і видачі замовлень зовні будівлі. В Україні цей сервіс добре відомий завдяки ресторанам MacDonald` як McDrive.

    У список увійшли десять найпопулярніших в США мереж швидкого харчування. Часові рамки дослідження були обмежені 2020 роком, коли обслуговування на винос стало як ніколи актуальним через пандемію Covid-19.

    Отже найбільш швидким обслуговуванням водіїв може похвалитися KFC, якій потрібно 283,3 секунди на гостя - приблизно чотири з половиною хвилини. Це значно нижче середнього показника, що становить 356,8 секунди.

    А ось добре відомий в Україні McDonald`s опинився лише на шостому місці.

    В цілому топ-10 ресторанів з найшвидшим обслуговуванням водіїв виглядає наступним чином (час на обслуговування одного водія в секундах):

    1. KFC (283,3);
    2. Taco Bell (310,2);
    3. Hardee's (321,6);
    4. Carl's Jr (341,6);
    5. Burger King (344,3);
    6. McDonald's (349,3);
    7. Dunkin' (351,7);
    8. Wendy's (358,7);
    9. Arby's (394,2);
    10. Chick-fil -A (488,8).

    Дослідники також відзначили, що у шести закладів зі списку час обслуговування в 2020 році різко збільшився в порівнянні з 2019 роком, в той час як у McDonald's і Taco Bell, навпаки, скоротився на 30 і 10 секунд відповідно.

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    Теги: харчування McDonald's
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    McDonald's відпочиває: американці назвали найшвидші ресторани для водіїв