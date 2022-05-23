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    Події в Україні

    Екснардеп, який воює у спецназі, отримав поранення

    Командир батальйону спецпризначення Ігор Лапін, який був нардепом у попередньому скликанні Верховної Ради, був поранений на фронті - Екснардеп, який воює у спецназі, отримав поранення
    Командир батальйону спецпризначення Ігор Лапін, який був нардепом у попередньому скликанні Верховної Ради, був поранений на фронті
    фото: Facebook Лапіна

    Учасник АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін опинився у госпіталі

    Командир батальйону спецпризначення Ігор Лапін отримав поранення на одному з фронтів російсько-української війни. Фотографію з госпіталю Лапін виклав на Facebook.

    Деталі свого стану екснардеп не став розголошувати, але, за неофіційною інформацією, поранення Лапіна некритичне для життя.

    Також екснардеп опублікував відеозапис із поля бою, підписавши його фразою: «Це по нам. Але хлопці стоять. Вони вгризлись в землю і тримають рубежі».

    Майор Ігор Лапін зазначив, що він керує 3-м батальйоном 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім.. Івана Богуна.

    Нагадаємо, що Лапін – не єдиний колишній депутат чи чиновник, який бере безпосередню участь у російсько-українській війні.

    Так, Тетяна Чорновол розповіла, як знищувала рашистські танки за допомогою вітчизняного ракетного комплексу «Стугна».

    Ексгенпрокурор Юрій Луценко, який проходить службу у батальйоні територіальної оборони, зазначив, що разом із ним воюють колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина, екснардеп Сергій Хлань та Олександр Турчинов, який 2014 року був виконувачем обов’язків президента України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Екснардеп, який воює у спецназі, отримав поранення