Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців
Сейм Литви вважає, що росіяни вивозять українців на свою територію, щоб «знищити українську ідентичність»
Сейм Литви визнав вивіз українців до Росії депортацією українського народу, і закликав міжнародну спільноту наслідувати їхній приклад. Про це повідомляє видання Delfi.
Сейм своєю резолюцією визнав, що примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово окуповані Росією території є депортацією українського народу.
«Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, ймовірно, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей», – зазначила одна з ініціаторів резолюції Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.
У резолюції йдеться, що більше мільйона цивільних було примусово депортовано до Росії або на підконтрольні їй території, щоб «знищити українську ідентичність», наголошується, що серед них було і 200 000 дітей.
Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.
Як повідомлялося, сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.