  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців
рус
    Політика

    Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців

    Литва визнала депортацію українського народу - Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців
    Литва визнала депортацію українського народу
    фото з відкритих джерел

    Сейм Литви вважає, що росіяни вивозять українців на свою територію, щоб «знищити українську ідентичність»

    Сейм Литви визнав вивіз українців до Росії депортацією українського народу, і закликав міжнародну спільноту наслідувати їхній приклад. Про це повідомляє видання Delfi.

    Сейм своєю резолюцією визнав, що примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово окуповані Росією території є депортацією українського народу.

    «Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, ймовірно, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей», – зазначила одна з ініціаторів резолюції Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

    У резолюції йдеться, що більше мільйона цивільних було примусово депортовано до Росії або на підконтрольні їй території, щоб «знищити українську ідентичність», наголошується, що серед них було і 200 000 дітей.

    Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.

    Як повідомлялося, сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.

    Читайте також: Відставка Путіна не допоможе. Литва назвала єдиний спосіб очистити світ від рашизму
    Теги: росія окупанти війна агресія Литва Україна злочини проти людяності населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців