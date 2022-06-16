Литва офіційно визнала, що Росія депортує українців

Сейм Литви визнав вивіз українців до Росії депортацією українського народу, і закликав міжнародну спільноту наслідувати їхній приклад. Про це повідомляє видання Delfi.

Сейм своєю резолюцією визнав, що примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово окуповані Росією території є депортацією українського народу.

«Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, ймовірно, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей», – зазначила одна з ініціаторів резолюції Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

У резолюції йдеться, що більше мільйона цивільних було примусово депортовано до Росії або на підконтрольні їй території, щоб «знищити українську ідентичність», наголошується, що серед них було і 200 000 дітей.

Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.

Як повідомлялося, сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.