  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Тихий
    Думки вголос

    Рада визнала Росію агресором. Тепер нам залишилося лише її перемогти

    Хто зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право?
    280 голосів «за». Росію визнано агресором. Тепер доведеться довго відповідати на запитання, чому цього не було зроблено раніше. І взагалі – дуже цікаво буде спостерігати за тим, як продовуватиме цю даність уся та міжнародна машина (ОБСЄ, «Мінськ», Нормандський формат» тощо), яка нагромадилася за ці роки навколо
    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Сьогодні, 14:04
    • Розсилка
    Верховна Рада визнала Росію агресором
    Верховна Рада визнала Росію агресором

    Хто зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право?

    280 голосів «за». Росію визнано агресором. Тепер доведеться довго відповідати на запитання, чому цього не було зроблено раніше.

    І взагалі – дуже цікаво буде спостерігати за тим, як продовуватиме цю даність уся та міжнародна машина (ОБСЄ, «Мінськ», Нормандський формат» тощо), яка нагромадилася за ці роки навколо російсько-української війни. І не треба применшувати значення цього факту розмовами про те, що війна – гібридна, тобто, не остаточна, не повна, прихована у чомусь. Це війна ХХ1 століття.

    Хто, наприклад, зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право? По відношенню до Наполеонівських війн, Перша Світова, не кажучи вже про Другу – теж була «не такою», гібридною, іншими словами. 

    Тепер нам залишилось перемогти…

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ОБСЄ АТО Донбас Верховна Рада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ