Рада визнала Росію агресором. Тепер нам залишилося лише її перемогти

Хто зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право?

280 голосів «за». Росію визнано агресором. Тепер доведеться довго відповідати на запитання, чому цього не було зроблено раніше. І взагалі – дуже цікаво буде спостерігати за тим, як продовуватиме цю даність уся та міжнародна машина (ОБСЄ, «Мінськ», Нормандський формат» тощо), яка нагромадилася за ці роки навколо

Верховна Рада визнала Росію агресором

Хто зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право?

280 голосів «за». Росію визнано агресором. Тепер доведеться довго відповідати на запитання, чому цього не було зроблено раніше.

І взагалі – дуже цікаво буде спостерігати за тим, як продовуватиме цю даність уся та міжнародна машина (ОБСЄ, «Мінськ», Нормандський формат» тощо), яка нагромадилася за ці роки навколо російсько-української війни. І не треба применшувати значення цього факту розмовами про те, що війна – гібридна, тобто, не остаточна, не повна, прихована у чомусь. Це війна ХХ1 століття.

Хто, наприклад, зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право? По відношенню до Наполеонівських війн, Перша Світова, не кажучи вже про Другу – теж була «не такою», гібридною, іншими словами.

Тепер нам залишилось перемогти…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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