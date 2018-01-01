Рада визнала Росію агресором. Тепер нам залишилося лише її перемогти
- Сьогодні, 14:04
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Розсилка
Хто зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право?
280 голосів «за». Росію визнано агресором. Тепер доведеться довго відповідати на запитання, чому цього не було зроблено раніше.
І взагалі – дуже цікаво буде спостерігати за тим, як продовуватиме цю даність уся та міжнародна машина (ОБСЄ, «Мінськ», Нормандський формат» тощо), яка нагромадилася за ці роки навколо російсько-української війни. І не треба применшувати значення цього факту розмовами про те, що війна – гібридна, тобто, не остаточна, не повна, прихована у чомусь. Це війна ХХ1 століття.
Хто, наприклад, зараз оголошує війну, як того досі вимагає міжнародне право? По відношенню до Наполеонівських війн, Перша Світова, не кажучи вже про Другу – теж була «не такою», гібридною, іншими словами.
Тепер нам залишилось перемогти…
Джерело: Блог Сергія Тихого