«Це така шахматка». Звільнений очільник Дніпропетровської ОДА допускає, що може повернутися на посаду

Олександр Бондаренко протримався на посаді очільника Дніпропетровської ОДА трохи більше року

Екс-очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко не виключає, що знову може повернутися на свою посаду. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Я коли прийшов на посаду 15 місяців тому, то перебирав справи у Резніченка (Валентин Резніченко одночасно є і попередником і наступником Бондаренка на посаді – Ред.) і зараз йому ж віддаю. Це така шахматка. Пост здав – пост прийняв. Тому буде не дивно, якщо ми ще раз обміняємося такими мандатами довіри і ще раз один одному передамо чергу», – сказав Бондаренко.

11 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Бондаренка з посади голови Дніпропетровської ОДА і призначив новим губернатором Валентина Резніченка. Він очолював цей регіон за президентства Петра Порошенка.

Кандидатура Резніченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА буда погоджена урядом 9 грудня.

Мер Дніпра Борис Філатов зрадів призначенню Резніченка, публічно заявивши, що той є «найуспішнішим губернатором за всю історію України» і що «президент зробив правильний і гідний вибір». Сам Зеленський пояснень такого кадрового рішення поки не оприлюднив.

Резніченко за підсумками місцевих виборів був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради саме від партії мера Дніпра Філатова «Пропозиція». Він пройшов як перший кандидат від партії.

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