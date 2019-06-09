«Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича?». Зеленський не втримався від жартів на з'їзді партії



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Зеленський: «Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича?»

У Києві в Національному ботанічному саду імені Гришка відбувся з'їзд політичної партії «Слуга народу»

Під час з’їзду партії «Слуга народу» президент Володимир Зеленський почав свою промову із жарту. Після того, як він вийшов на сцену і подивився на аркуш, він запитав: «Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича?».

Як повідомлялось, під час з’їзду політ сили назвала першу сотню прізвищ зі свого списку. До першої десятки увійшли голова партії Дмитро Разумков, експерт зі стратегічного напрямку партії Руслан Стефанчук, експерт із питань судової реформи Ірина Венедиктова та інші. Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус увійшов до першої 20-ки списку.

Як повідомлялося, прес-секретар екс-президента Петра Порошенка Святослав Цеголко помітив, що частина попередньої промови Володимира Зеленського повністю збіглась зі старою промовою Петра Олесійовича Порошенка.