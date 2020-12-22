Кличко закликав Київраду оперативно ухвалити три рішення

Київрада зібралася на позачергове засідання для ухвалення важливих фінансових рішень

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити питання щодо підтримки столичних медиків, аби з січня 2021 року щомісяця медики комунальних лікарень столиці отримували надбавки до своєї зарплатні з міського бюджету. Також депутати мають розглянути питання про спрямування зекономлених на кінець року в бюджеті міста понад 400 мільйонів гривень на лікування хворих на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради.

«Сьогодні в нас позачергове засідання, на якому маємо оперативно ухвалити кілька важливих питань. По-перше, спрямувати зекономлені за підсумками року кошти медичного бюджету на лікування хворих на Covid-19 вже цього року. Йдеться про понад 400 мільйонів гривень. Департамент охорони здоров’я, за моїм дорученням, підготував проект змін до програми «Здоров’я киян». Ми повинні його розглянути. І, переконаний, що всі депутати підтримають таке рішення. Бо це важливо для надання необхідної медичної допомоги, для порятунку киян, хворих на коронавірус», – сказав Кличко.

Наступне питання, підкреслив мер, стосується підтримки медиків. Він пояснив, що парламент ухвалив минулого тижня такий Державний бюджет, в якому сфера охорони здоров’я не отримала належної фінансової підтримки. При тому, що, за медичною реформою, заклади охорони здоров'я тепер фінансує держава.

Разом з тим, міська влада продовджує виділяти кошти і на ремонти та оснащення лікарень, і на закупівлю медикаментів та засобів захисту, і на підтримку медиків.

«Ми не можемо залишатися осторонь. Адже йдеться про підтримку наших медиків, які сьогодні рятують здоров'я і життя киян! Тільки цього року на доплати медпрацівникам столиця спрямувала зі свого бюджету 1 мільярд гривень. Сума – немала. Але гроші, що отримують медики, не ті, на які вони заслуговують, – наголосив Кличко. – Я пропоную наступного року збільшити видатки на фінансову допомогу медикам комунальних лікарень Києва. Йдеться про щомісячні надбавки до зарплатні, яку тепер, нагадаю, медикам виплачує держава. Я вніс правку, щоб із січня наступного року щомісяця, додатково до своєї зарплатні, лікарі отримували - 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі гривень».

За його словами, для цього необхідно внести такі зміни при розгляді програми «Здоров’я киян» на наступний рік. Мова йде про фінансову допомогу 30 тисячам медичних працівників столиці.

Також депутати мають сьогодні ухвалити зміни до бюджету столиці на 2020 рік, щоб працівники транспортних підприємств міста – метрополітену та «Київпастрансу», – отримали зарплатню.

«Це теж важливе питання, щоб громадський транспорт Києва і далі працював без збоїв і перевозив пасажирів», – підкреслив Кличко.