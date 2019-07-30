Центрвиборчком прийняв оригінальні протоколи з усіх округів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання ЦВК

Комісія не може оголосити результати виборів, поки не здадуть допрацьовані протоколи з близько 30 округів.

Центрвиборчком у вівторок, 30 липня, прийняв оригінальні протоколи з результатами голосування дострокових парламентських виборів з усіх 199 окружних виборчих комісій, повідомляє 112 Україна.

«Сьогодні останній виборчій округ привіз протоколи з мокрими печатками, це 69 округ. Говорили про те, що, власне, процес затягнувся через те, що кандидати, які лідирували, між якими було менш як 1%, подали до судів, і судові процеси до цього часу тривають», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що раніше ЦВК направила на доопрацювання протоколи з мокрими печатками майже з ОВК 30.

«Поки не здадуть допрацьовані протоколи, ЦВК не має права оголошувати офіційні результати позачергових парламентських виборів», - повідомляє телеканал.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019