Центрвиборчком прийняв оригінальні протоколи з усіх округів
Комісія не може оголосити результати виборів, поки не здадуть допрацьовані протоколи з близько 30 округів.
Центрвиборчком у вівторок, 30 липня, прийняв оригінальні протоколи з результатами голосування дострокових парламентських виборів з усіх 199 окружних виборчих комісій, повідомляє 112 Україна.
«Сьогодні останній виборчій округ привіз протоколи з мокрими печатками, це 69 округ. Говорили про те, що, власне, процес затягнувся через те, що кандидати, які лідирували, між якими було менш як 1%, подали до судів, і судові процеси до цього часу тривають», - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що раніше ЦВК направила на доопрацювання протоколи з мокрими печатками майже з ОВК 30.
«Поки не здадуть допрацьовані протоколи, ЦВК не має права оголошувати офіційні результати позачергових парламентських виборів», - повідомляє телеканал.
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