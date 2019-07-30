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    Центрвиборчком прийняв оригінальні протоколи з усіх округів

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    Засідання ЦВК&nbsp; - Центрвиборчком прийняв оригінальні протоколи з усіх округів
    Засідання ЦВК 

    Комісія не може оголосити результати виборів, поки не здадуть допрацьовані протоколи з близько 30 округів.

    Центрвиборчком у вівторок, 30 липня, прийняв оригінальні протоколи з результатами голосування дострокових парламентських виборів з усіх 199 окружних виборчих комісій, повідомляє 112 Україна.

    «Сьогодні останній виборчій округ привіз протоколи з мокрими печатками, це 69 округ. Говорили про те, що, власне, процес затягнувся через те, що кандидати, які лідирували, між якими було менш як 1%, подали до судів, і судові процеси до цього часу тривають», - йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що раніше ЦВК направила на доопрацювання протоколи з мокрими печатками майже з ОВК 30.

    «Поки не здадуть допрацьовані протоколи, ЦВК не має права оголошувати офіційні результати позачергових парламентських виборів», - повідомляє телеканал.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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