Центрвиборчком вже зареєстрував 395 нардепів



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Сьогодні Комісія зареєструвала 44 народних депутатів України

Центральна виборча комісія зареєструвала вже 395 новообраних народних депутатів України, сьогодні зареєстровано 75 нардепів. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Комісія зареєструвала 44 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі».

Серед них:

22 – від партії «Слуга народу»;

10 – від партії «ОПЗЖ»;

1 – від партії Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина»;

1 – від партії «Європейська солідарність»;

10 – від партії «Голос».

Також вказано, що ЦВК зареєструвала 30 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.

«Станом на 23 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 395 народних депутатів України: 210 – обраних в ЗБВО та 185 – обраних в ОВО», - додали у ЦВК.

Слід нагадати, що сьогодні у Раді обрали тимчасову президію та визначилися, як проходитиме перше засідання. Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.