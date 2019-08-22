«Слуга народу» відмовився від мандата на користь директорки з «Кварталу 95»



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Центральна виборча комісія повідомляє, що новообраний депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» Андрій Лисюк відмовився від мандату. Про це повідомляє ЦВК у Facebook.

Так, 22 серпня відбулося чергове засідання ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук.

«У зв’язку із заявою обраного народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лисюка А.О., включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 69, про відмову від депутатського мандата, комісія визнала його таким, який не набув зазначеного мандата», - сказано у повідомленні.

Отже, замість Лисюка нардепом визнали Олену Хоменко, 129-й номер в списку «Слуги народу», яка до цього обіймала посаду директора з управління і розвитку цифрових продуктів студії «Квартал 95».

Також повідомляється, що ЦВК на засіданні 22 серпня прийняла рішення про видачу нардепам, які складуть присягу, відповідних посвідчень та нагрудних знаків на урочистому засіданні Верховної Ради 29 серпня.

Відповідно до інформації громадської організації «Чесно», Лисюк є директором ТОВ «Лігал консалтинг».

Крім того, він засновник та голова Адвокатського об’єднання Hillmont Partners. Керівник ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство Айсберг інформ», ТОВ «Ризик Менеджмент Груп». Науковий консультант телепроектів телеканалу СТБ, зокрема шоу «Слідство ведуть екстрасенси».

Зазначимо, Лисюк працював на оперативних і керівних посадах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ (м. Київ). Закінчив юридичний факультет академії СБУ. Підполковник СБУ.