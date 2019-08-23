У Раді обрали тимчасову президію та визначились, як проходитиме перше засідання



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Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня

До тимчасової президії увійдуть Разумков, Стефанчук, Іоффе, Кожем'якін, Забродський та Железняк

Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів визначила склад тимчасової президії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Відповідне рішення учасники підготовчої групи ухвалили на засіданні 23 серпня, повідомляє Укрінформ.

«Відповідно до опрацьованої інформації у першій підгрупі були внесені такі кандидатури... Обрати тимчасову президію першої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання у складі таких народних депутатів: Разумкова Дмитра Олександровича як голову підготовчої депутатської групи, Стефанчука Руслана Олексійовича (від партії «Слуга народу»), Іоффе Юлія Яковича (від партії «Опозиційна платформа — За життя»), Кожем'якіна Андрія Анатолійовича (від партії ВО «Батьківщина»), Забродського Михайла Віталійовича (від партії «Європейська солідарність») і Железняка Ярослава Івановича (від партії «Голос»)», - зазначив Стефанчук.

Учасники підготовчої групи підтримали цю пропозицію та проголосували за визначення такого складу тимчасової президії.

Також депутати визначилися з порядком першого засідання Верховної Ради.

Згідно зі сценарієм, підписання присяги відбуватиметься на другому поверсі парламенту за столами реєстрації за участі представників Центральної виборчої комісії.

«Спочатку ми звернулись до ЦВК щодо їх присутності на урочистому засіданні і врученні посвідчень народних депутатів. ЦВК розглянула це питання і прийняла рішення, уповноважила секретаріат комісії видати ці посвідчення. Видача таких посвідчень буде відбуватись за столами реєстрації народних депутатів», - додали депутати під час засідання.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.