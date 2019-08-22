Геращенко розповіла, як «почистили» комітет зі свободи слова



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Фото: Фейсбук Ірини Геращенко

Депутатка висловила застереження, що таке «вихолощення» може перетворити Комітет з питань свободи слова на ритуальний

З предмету відання парламентського Комітету з питань свободи слова вилучили основні профільні позиції, зокрема висвітлення роботи Верховної Ради, діяльність ЗМІ і рекламу.

Про це журналістам заявила нинішній перший віцеспікер, обрана народним депутатом ІХ скликання від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Вперше в історії Верховної Ради з предметів відання Комітету з питань свободи слова вилучають, насправді, всі профільні позиції, навіть питання висвітлення діяльності Верховної Ради України... Також вилучені з відання питання друкованих і електронних засобів масової інформації, мережі Інтернет, вилучено питання рекламної діяльності – і все це передається в комітет-монстр, мегакомітет з питань гуманітарної та інформаційної політики»,- пояснила Геращенко.

У цьому контексті вона висловила застереження, що таке «вихолощення» може перетворити Комітет з питань свободи слова на ритуальний. «У цього комітету будуть незрозумілі функції щодо законопроєктів, над якими він має фахово працювати», - вважає політик.

При цьому вона наголосила, що проти такого підходу, окрім «Європейської солідарності», виступили також партії «Батьківщина», «Голос» і «Опозиційна платформа - За життя».

Раніше майбутній депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив журналістам, що предмет відання Комітету з питань свободи слова став найбільш дискусійним питанням на засіданні депутатської підгрупи, яка займається формуванням комітетів і організацією урочистого засідання Верховної Ради ІХ скликання.

«Колег збентежує та обставина, що інформаційна політика забрана з предметів відання Комітету з питань свободи слова. Але в цьому є абсолютна логіка, і зрозуміло, чому це було зроблено: оскільки будь-яку політику повинна формувати і реалізовувати влада своїми діями. Якщо ми говоримо про те, що Комітет зі свободи слова очолить опозиція, то в ньому повинні бути сконцентровані контрольні функції, функції захисту прав і журналістів і засобів масової інформації. Власне, всі ці функції залишені в Комітеті свободи слова», - пояснив позицію політсили Гетманцев.

Він також зазначив, що представники партії «Європейська солідарність» озвучили пропозицію щодо ліквідації цього комітету, але вона була проголосована і відхилена.

Як вже відомо, персональний склад парламентських комітетів оголосять наступного тижня.

Зазначимо, що партія «Слуга народу» претендує на головування у 21 профільному комітеті Верховної Ради дев’ятого скликання. Всього ж їх буде 23.

Як повідомлялося, 15 серпня «Слуги народу» назвали 23 комітети, які пропонують залишити в Раді.

Також нагадаємо, що Порошенко та Вакарчук працюватимуть у Раді в комітеті з питань зовнішньої політики.

Джерело: Укрінформ