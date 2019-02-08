Центрвиборчком зареєстрував перших 18 спостерігачів від ОБСЄ
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Прізвищ громадян Російської Федерації, які раніше фігурували в ЗМІ як можливі претенденти на спостерігачі від ОБСЄ, немає
Центральна виборча комісія зареєструвала перших 18 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах Президента України 31 березня.
Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю, повідомляє «Укрінформ».
Цим рішення ЦВК зареєструвала 18 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
Згідно зі списком зареєстрованих спостерігачів прізвищ громадян Російської Федерації, які раніше фігурували в ЗМІ як можливі претенденти на спостерігачі від ОБСЄ, немає.
Таким чином, станом на 8 лютого ЦВК зареєструвала 109 офіційного спостерігача від міжнародних організацій та іноземної держави (Німеччина).
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.
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