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    Центрвиборчком зареєстрував перших 18 спостерігачів від ОБСЄ

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    Центрвиборчком зареєстрував перших 18 спостерігачів від ОБСЄ

    Прізвищ громадян Російської Федерації, які раніше фігурували в ЗМІ як можливі претенденти на спостерігачі від ОБСЄ, немає

    Центральна виборча комісія зареєструвала перших 18 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах Президента України 31 березня.

    Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю, повідомляє «Укрінформ».

    Цим рішення ЦВК зареєструвала 18 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

    Згідно зі списком зареєстрованих спостерігачів прізвищ громадян Російської Федерації, які раніше фігурували в ЗМІ як можливі претенденти на спостерігачі від ОБСЄ, немає.

    Таким чином, станом на 8 лютого ЦВК зареєструвала 109 офіційного спостерігача від міжнародних організацій та іноземної держави (Німеччина).

    Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.

     До вашої уваги:  
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