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    ЦВК зняла з виборів кандидата з прохідної частини списку «Голосу»

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    <span>Команда Святослава Вакарчука на виборах втратила юриста&nbsp;Олександра Курдидика</span> - ЦВК зняла з виборів кандидата з прохідної частини списку «Голосу»
    Команда Святослава Вакарчука на виборах втратила юриста Олександра Курдидика
    Фото: Главком

    Олександр Курдидик балотувався в парламент під 11 номером партії Вакарчука

    Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика, який був 11-м номером у списку партії «Голос» Святослава Вакарчука.

    Про це повідомила прес-служба ЦВК ввечері в суботу.

    Причину свого рішення у ЦВК не аргументували.

    Олександр Курдидик - юрист і партнер DLA Piper. Спеціалізується на корпоративному і банківському праві. Має значний досвід роботи у сферах енергетики, транспорту й телекомунікацій. Уже 14 років працює заступником директора, партнером і керівником практики фінансів, комерційних проектів і реструктуризації в міжнародній юридичній фірмі.

    Раніше лідер «Голосу» розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

    Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.

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