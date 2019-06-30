ЦВК зняла з виборів кандидата з прохідної частини списку «Голосу»



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Команда Святослава Вакарчука на виборах втратила юриста Олександра Курдидика Фото: Главком

Олександр Курдидик балотувався в парламент під 11 номером партії Вакарчука

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика, який був 11-м номером у списку партії «Голос» Святослава Вакарчука.

Про це повідомила прес-служба ЦВК ввечері в суботу.

Причину свого рішення у ЦВК не аргументували.

Олександр Курдидик - юрист і партнер DLA Piper. Спеціалізується на корпоративному і банківському праві. Має значний досвід роботи у сферах енергетики, транспорту й телекомунікацій. Уже 14 років працює заступником директора, партнером і керівником практики фінансів, комерційних проектів і реструктуризації в міжнародній юридичній фірмі.

Раніше лідер «Голосу» розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.