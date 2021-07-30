Чаус вже в Києві. Що відомо на цю годину про скандального суддю-втікача

У Службі безпеки сказали, що «деталі щодо Чауса – згодом»

Колишній суддя Дніпровського районного суду міста Київ Микола Чаус вже доставлений до столиці. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело.

На цей час Чаус перебуває в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ.

Наразі спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.

Журналістам у Службі безпеки сказали, що «СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом».

Раніше адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, говорили, що його везуть або до будівлі СБУ, або до будівлі НАБУ в Києві.

Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Дружина судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.



