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    Чаус вже в Києві. Що відомо на цю годину про скандального суддю-втікача

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    Микола Чаус знайшовся 30 липня у селі на Вінниччині&nbsp; - Чаус вже в Києві. Що відомо на цю годину про скандального суддю-втікача
    Микола Чаус знайшовся 30 липня у селі на Вінниччині 
    Фото з відкритих джерел

    У Службі безпеки сказали, що «деталі щодо Чауса – згодом»

    Колишній суддя Дніпровського районного суду міста Київ Микола Чаус вже доставлений до столиці. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело.

    На цей час Чаус перебуває в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ.

    Наразі спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.

    Журналістам у Службі безпеки сказали, що «СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом».

    Раніше адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, говорили, що його везуть або до будівлі СБУ, або до будівлі НАБУ в Києві.

    Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

    Дружина судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

    До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

    В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.


    Теги: СБУ НАБУ корупція в Україні хабар викрадення суддя Микола Чаус
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    Чаус вже в Києві. Що відомо на цю годину про скандального суддю-втікача