СБУ «відбила» Чауса у поліції і везе до Києва – адвокат

Адвокат не знає за якою статтею судитимуть Чауса, тож ситуація може різко змінитися

Співробітники Служби безпеки України везуть знайденого екссуддю Миколу Чауса до Києва. Про це в ефірі «Прямого» заявив адвокат екссудді Ростислав Кравець. Він повідомив, що зараз Чаус перебуває у дорозі до столиці.

«Зазначили, що його везуть в СБУ, в Київ. Але детективи НАБУ в курсі цього», – повідомив адвокат.

Він також розповів, що очікує Миколу Чауса в Україні. Водночас, адвокат наголосив, що наразі він не знає за якою статтею судитимуть Чауса, тож ситуація може різко змінитися.

«Далі, скоріше всього, що СБУ його привезе, і в залежності від того, які статті Кримінального кодексу будуть розглядатись, то… Сьогодні я можу тільки припускати, що в принципі його мають доставити до антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу», – пояснив Ростислав Кравець.

Він зауважив, що попри брак часу, засідання суду щодо Чауса може відбутися навіть сьогодні, але адвокат не виключає, що засідання перенесуть на завтра.

Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Додамо, що дружина українського судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

Тим часом НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Також у коментарі «Главкому» глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Йон Каракуян повідомив, що справу про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрито після того, як встановлять його місцезнаходження.

Як повідомляв «Главком», українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня після того, як він утік з України в сусідню республіку в 2016 році.

Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.



