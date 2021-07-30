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    Детективи НАБУ приїхали до СБУ в пошуках Чауса (відео)

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    Журналісти кажуть, що детективи НАБу наалаштовані серйозно - Детективи НАБУ приїхали до СБУ в пошуках Чауса (відео)
    Журналісти кажуть, що детективи НАБу наалаштовані серйозно
    Фото: Facebook Станіслав Речинський

    Сьогодні знайденого на Вінниччині суддю Чауса мали доставити до Києва

    Сьогодні ввечері під будівлю Служби безпеки України на вулиці Малопідвальній приїхало декілька машин зі співробітниками Національного антикорупційного бюро. Фото та відео з місця події оприлюднив журналіст Станіслав Речинський.

    За його словами, «НАБУ штурмує СБУ».

    Раніше адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, говорили, що його везуть або до будівлі СБУ, або до будівлі НАБУ в Києві.

    Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

    Дружина судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

    Тим часом НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро. Вони заявили про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

    До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

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    Теги: СБУ НАБУ викрадення суддя розслідування Микола Чаус
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    Детективи НАБУ приїхали до СБУ в пошуках Чауса (відео)