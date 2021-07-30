Брудний і голодний. Сільський голова розповів, як знайшовся Чаус

Микола Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали

Суддю Чауса знайшли напівоголеного у селі на Вінниччині

У селі Мазурівка Вінницької області сьогодні знайшовся колишній суддя Миколв Чаус. Раніше його нібито викрали з Молдови. 30 липня чоловік сам прийшов до будівлі сільської ради. Такою інформацією поділився її голова Валерій Груньківський. Про це повідомляє телеграм-канал «Слідство.інфо».

Сільський голова зазначив, що Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води. Втім, згодом колишнього суддю нібито забрали представники СБУ.

«Він прийшов у шортах, весь брудний був, з голим торсом. Ми йому їсти дали, бо був голодний», – розповів Груньківський.

Правоохоронці, які прибули в Мазурівку, уточнили, що саме від сільського голови до них надійшло повідомлення про місцезнаходження Чауса.

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови.

Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Додамо, що дружина українського судді Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

Тим часом НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Наразі відомо, що співробітники Служби безпеки України везуть знайденого екссуддю Миколу Чауса до Києва.