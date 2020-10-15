У Чехії зареєстрували за добу понад 9,5 тис. випадків інфікування коронавірусом



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Міністерство охорони здоров'я наразі зареєструвало 77 217 активних випадків

Наразі найбільшу групу інфікованих складають школярі, студенти та учні

У Чехії за добу підтвердили 9544 нових випадків інфікування коронавірусом, що стало найбільшим показником з початку пандемії. Про це повідомляє Novinky.

Зазначається, що попередній максимум у Чехії був майже на тисячі випадків менший.

Міністерство охорони здоров'я наразі зареєструвало 77 217 активних випадків.

Кількість померлих від коронавірусу зросла у середу на 35 осіб, загальна кількість тепер становить 1172.

Також були опубліковані дані Інституту інформації та статистики охорони здоров'я (ZIS), які показують, що за станом на 10 жовтня найбільшу групу інфікованих в даний час складають школярі, студенти та учні.

Далі за кількістю інфікованих ідуть пенсіонери, люди, що працюють в держустановах, і працівники сфери освіти.

Нагадаємо, від учора, 14 жовтня, Чехія значно посилила карантин: усі школи перейшли на дистанційне навчання.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехїї схвалить нові, жорсткіші заходи, які мають обмежити поширення коронавірусної інфекції серед населення.

До слова, у світі станом на 15 жовтня коронавірусом заразилися понад 38,8 млн людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29168119 людей, а кількість померлих зросла до 1098129 людей.

В Україні за минулу добу, 14 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.