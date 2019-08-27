Чехія планує працевлаштувати 40 тисяч українців: удвічі більше, ніж цьогоріч



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У поточному році дозволи на роботу могли отримати майже двадцять тисяч українців

Чеський уряд затвердив квоти залучення іноземних працівників на національні підприємства всіх видів власності. Про це 26 серпня ввечері повідомило Чеське радіо.

Найбільші квоти визначені для України. Республіка зможе працевлаштувати щорічно 40 тисяч громадян цієї країни. У поточному році дозволи на роботу могли отримати 19,6 тисячі українців.

Уряд також схвалив квоти по дві тисячі робочих місць для громадян Сербії і Чорногорії, по 1 тис. - для власників паспортів Монголії, Молдови та Філіппін. На підприємствах республіки зможе працевлаштуватися 600 громадян Індії та 300 громадян Казахстану.

Крім того, уряд виділив 1,1 млрд крон (приблизно €40 млн) для надання допомоги Україні, Молдові, Грузії, Боснії і Герцеговині, Замбії, Камбоджі, Ефіопії та іншим країнам зі слабкою економікою, які пережили стихійні лиха або долають наслідки збройних конфліктів.

Україна отримає 20 млн крон (близько €790 тис.). Кошти мають бути спрямовані на підтримку демократичних процесів і реалізацію економічних реформ в цій країні.

Тим не менш, українці становили понад дві третини нелегалів, висланих із Чехії минулого року.

Нагадаємо, згідно із останніми опитуваннями, 20% українських заробітчан не хочуть повертатися працювати за кордон.

Зазначимо, що ТОП-5 країн, куди українці їдуть на заробтки залишаються Польща, Чехія, Німеччина, Литва та Ізраїль.



