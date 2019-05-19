Чехія визначилася із представником країни на інавгурації Зеленського



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Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

За словами посла Євгена Перебийноса, Чехія відправить на церемонію інавгурації українського президента «другу посадову особу в державі»

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського прибуде голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії Ярослав Кубера.

Про це 19 травня повідомив у Twitter посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

За словами посла, Чехія відправить на церемонію інавгурації українського президента «другу посадову особу в державі».

«Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації президента України представлятиме голова Сенату (верхньої палати) парламенту Ярослав Кубера. За протокольною ієрархією - це друга посадова особа в державі», - написав посол.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.