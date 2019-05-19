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    Чехія визначилася із представником країни на інавгурації Зеленського

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    <span>Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня</span> - Чехія визначилася із представником країни на інавгурації Зеленського
    Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

    За словами посла Євгена Перебийноса, Чехія відправить на церемонію інавгурації українського президента «другу посадову особу в державі»

    На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського прибуде голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії Ярослав Кубера.

    Про це 19 травня повідомив у Twitter посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

    За словами посла, Чехія відправить на церемонію інавгурації українського президента «другу посадову особу в державі».

    «Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації президента України представлятиме голова Сенату (верхньої палати) парламенту Ярослав Кубера. За протокольною ієрархією - це друга посадова особа в державі», - написав посол.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Станом на 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.

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    Чехія посол Володимир Зеленський Україна президент інавгурація
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