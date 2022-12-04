У Чехії розпочалися навчання українських військових

До Чехії могли приїхати до чотирьох тисяч воїнів ЗСУ

Перші українські військовослужбовці вже почали проходити курс навчання у Чехії у військовому окрузі Лібава під керівництвом місцевих інструкторів. Про це повідомляє iDNES.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що загалом до Чехії могли приїхати до чотирьох тисяч українських військових. Чеське міністерство оборони не розкриває точних цифр та часу прибуття солдатів з міркувань безпеки.

«Українські військові перебувають у Чехії для спільних навчань, які були схвалені урядом 9 листопада. Вони допомогли підготувати безперервне навчання, яке зараз розпочинається відповідно до мандату, ухваленого парламентом Чеської Республіки», – зазначили в міноборони Чехії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю. У навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Крім того, США змінять підхід щодо навчань українських військових. Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.