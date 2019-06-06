«Народний фронт» вимагає від президента невідкладно скликати РНБО



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак Фото: nfront.org.ua

На думку Бурбака, головним питанням має бути відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України і на яких умовах буде це повернення

«Народний фронт» звертається до президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і на яких умовах це відбуватиметься. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, йдеться у повідомленні на сайті фракції.

«Ми звертаємося до президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де обговорити відновлення територіальної цілісності України і умови відновлення територіальної цілісності України. Публічна позиція фракції «Народний фронт» – це може бути лише на українських умовах!», - наголосив Бурбак.

«Наступне. Звертаємось до президента Зеленського, щоб він невідкладно вніс кандидатури голови СБУ, міністра оборони та міністра закордонних справ, адже вони є членами РНБО, і це відповідальність, згідно Конституції, проводити такі перемовини», - зауважив керівник фракції «Народний фронт».

Керівник фракції також наголосив, що редагувати Нормандський формат можуть лише керівники держав, які входять до його складу, а не представники тристоронньої групи.

«Не представники тристоронньої контактної групи будуть редагувати Нормандський формат. Це можуть зробити лише президенти України, Франції, канцлер Німеччини та президент РФ», - зазначив Максим Бурбак.

Як повідомлялося, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

«Треба невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де головним питанням має бути відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України і на яких умовах буде це повернення», - резюмував Максим Бурбак.