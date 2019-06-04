Конституційний суд розглядає указ Зеленського про розпуск Верховної Ради



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Суддею-доповідачем у справі виступає Віктор Кривенко

Раніше Зеленський призначив дострокові вибори на 21 липня

Велика палата Конституційного суду розпочала розглядати подання 62 нардепів щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

«Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», - йдеться у порядку денному на четверте червня.

У ході засідання у вівторок суд має вирішити, у письмовій чи усній формі розглядати дане провадження, повідомили агентству у прес-службі суду.

Суддею-доповідачем у даній справі виступає Віктор Кривенко.

Раніше Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

30 травня відомі фахівці з конституційного права звернулися до Конституційного Суду з аргументами на користь неконституційності указу президента Володимира Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду

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