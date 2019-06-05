Конституційному Суду надали докази існування коаліції в парламенті



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Позицію Народного фронту в КС представляли депутати Тетерук і Алексеєв

Депутати «Народного фронту» надали Конституційному Суду докази існування коаліції і просять визнати указ президента про розпуск парламенту неконституційним

Коаліція «Європейська Україна» юридично і фактично існувала у Верховній Раді VIII-го скликання, тому президент не мав права достроково припиняти повноваження парламенту. Про це повідомили народні депутати фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв на брифінгу біля Конституційного Суду.

«Хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII-го скликання, яка складалася як з депутатських фракцій, до якої також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року, і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів», - наголосив Тетерук.

«Саме тому ми вважаємо, що указ президента про розпуск парламенту був прийнятий неконституційно, оскільки після оголошення про припинення існування коаліції за Конституцією є місячний термін на формування нової коаліції», - додав депутат.

Його колега Алексєєв підкреслив, що на момент видачі указу про розпуск ВР відповідний термін не закінчився.

«Тому ми додатково аргументуємо нашу позицію судді-доповідачу. Звичайно, ми цю позицію будемо пояснювати безпосередньо під час слухань у Конституційному Суді», - запевнив народний депутат.

«Вкотре хочу звернутися до президента Зеленського із закликом бути гарантом Конституції, на якій він присягав перед народом. Завдання президента - забезпечувати, щоб Україна була країною верховенства права для кожного – від пересічного громадянина до чиновників найвищої ланки», - заявив Тетерук.