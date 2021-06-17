Україна переходить у зону надвисоких температур. Чим це загрожує

13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії

Україна переходить до зони надвисоких температур і погодних катаклізмів через кліматичні зміни, що загрожує опустелюванням значних територій вже у найближчі 30-40 років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

«Україна посідає 9-е місце у світі за площею орних земель, які займають майже 33 млн га. Понад 60% орних земель в Україні вкриті чорноземами. На жаль, маємо сумну статистику... Розораність земель України є однією з найвищих у світі та сягає трохи більше, ніж 54% території. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів», – повідомили у міністерстві.

Водночас 13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії, понад 6 млн га земель систематично піддаються вітровій ерозії, а до 20 млн га охоплені пиловими бурями.

«За свідченням вчених, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій», – зазначають у Міндовкілля і додають, що для України боротьба з опустелюванням та деградацією земель є одним з пріоритетних напрямків державної екологічної політики.

Тим часом, орендна плата за сільськогосподарські землі в Україні перевищила рівень окремих країн Європейського Союзу. За совами заступниці директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Ольга Ходаківська «нині середньорічна орендна плата за землі сільськогосподарського призначення в Україні для земель державної власності досягла 120 €/га (3915 грн/га), приватної – 100−105 €/га (3263-3426 грн/га)».