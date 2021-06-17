Тріасовий період. На Черкащині розплодилися унікальні ракоподібні (відео)

Зовнішня морфологія не змінилась в основних рисах з часів тріасового періоду

На Черкащині місцеві жителі побачили в калюжі щитнів літніх. Це ракоподібні, які є ровесниками динозаврів, що з’явились на Землі близько 220 млн років тому.

Щитні живуть лише в невеличких дощових калюжах. Дуже швидко виростають, поки водойма не пересохла, та залишають ікру. Наступне покоління може чекати на потрібні умови дев’ять років.

Їх зовнішня морфологія не змінилась в основних рисах з часів тріасового періоду, коли на світ з’явились перші види сучасних щитнів, Triops cancriformis.

Щитень літній має дуже швидкий життєвий цикл, і рачки дозрівають приблизно через два тижні після вилуплення. Особини цього виду живуть до 100 днів. За літній сезон за відповідних умов може бути до сорока поколінь щитнів.

Якщо водойми висихають за відсутності дощів, дорослі особини помирають під час цієї посухи, а яйця переходять у стан спокою, у якому можуть залишатися до 9 років, доки дощі не заповнять водойми знову, даючи змогу їм вилупитися.

Додамо, що учені не стримують радості через свою знахідку – величезну черепаху, яка виявлена на Галапагоських островах у 2019 році. Вона є представницею рідкісного виду, що вже понад століття як вважався вимерлим.

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