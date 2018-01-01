Через напад терористів у Кабулі загинув українець

Консул України вилітає до Кабула

У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. «Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії», - уточнив дипломат у Twitter. Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на



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Фото: Анадолу Готель Intercontinental в Кабулі

Консул України вилітає до Кабула

У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії», - уточнив дипломат у Twitter.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України, повідомили дипломати МЗС.