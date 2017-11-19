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    Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок нападу на готель у Кабулі

    Сили безпеки звільнили близько ста заручників
    Щонайменше п’ятеро людей загинули 20 січня внаслідок нападу на готель у центрі Кабула. За офіційними даними, троє нападників увійшли до готелю і розпочали бій із силами безпеки, які прибули на місце події. Речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті
    • Сьогодні, 11:56
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    Готель Intercontinental в Кабулі
    Фото: @QadirKiskin421
    Готель Intercontinental в Кабулі

    Сили безпеки звільнили близько ста заручників

    Щонайменше п’ятеро людей загинули 20 січня внаслідок нападу на готель у центрі Кабула. За офіційними даними, троє нападників увійшли до готелю і розпочали бій із силами безпеки, які прибули на місце події.

    Речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

    Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.

    Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України.

    Джерело: Радіо Свобода

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