Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок нападу на готель у Кабулі

Сили безпеки звільнили близько ста заручників

Щонайменше п’ятеро людей загинули 20 січня внаслідок нападу на готель у центрі Кабула. За офіційними даними, троє нападників увійшли до готелю і розпочали бій із силами безпеки, які прибули на місце події. Речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті



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Фото: @QadirKiskin421 Готель Intercontinental в Кабулі

Сили безпеки звільнили близько ста заручників

Щонайменше п’ятеро людей загинули 20 січня внаслідок нападу на готель у центрі Кабула. За офіційними даними, троє нападників увійшли до готелю і розпочали бій із силами безпеки, які прибули на місце події.

Речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.

Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України.

Джерело: Радіо Свобода