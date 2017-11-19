Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок нападу на готель у Кабулі
- Сьогодні, 11:56
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Сили безпеки звільнили близько ста заручників
Щонайменше п’ятеро людей загинули 20 січня внаслідок нападу на готель у центрі Кабула. За офіційними даними, троє нападників увійшли до готелю і розпочали бій із силами безпеки, які прибули на місце події.
Речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.
Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».
Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.
Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України.
Джерело: Радіо Свобода