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    В Одесі трамвай зійшов з рейок на території депо (відео)

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    Трамвай зійшов з рейок - В Одесі трамвай зійшов з рейок на території депо (відео)
    Трамвай зійшов з рейок
    Фото з відкритих джерел

    На Олексіївській площі не ходить трамвай

    В Одесі трамвай злетів з рейок і врізався у паркан депо на Олексіївській площі.

    У КП «Міськелектротранс» повідомили «Думській», що у результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Як повідомляється, аварія сталася під час перегону трамвая на іншу колію. Вагони зараз все одно не виїжджають з депо, оскільки на Олексіївській площі з 13 листопада проводиться реконструкція полотна, через що 12-й маршрут не ходить.

    Нагадаємо, що в Одесі очікується негода.

    Теги: Одеса аварія реконструкція
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