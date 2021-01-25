В Одесі трамвай зійшов з рейок на території депо (відео)
Трамвай зійшов з рейок
Фото з відкритих джерел
На Олексіївській площі не ходить трамвай
В Одесі трамвай злетів з рейок і врізався у паркан депо на Олексіївській площі.
У КП «Міськелектротранс» повідомили «Думській», що у результаті інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомляється, аварія сталася під час перегону трамвая на іншу колію. Вагони зараз все одно не виїжджають з депо, оскільки на Олексіївській площі з 13 листопада проводиться реконструкція полотна, через що 12-й маршрут не ходить.
Нагадаємо, що в Одесі очікується негода.