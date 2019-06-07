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    Через негоду в Україні залишаються без світла 68 населених пунктів

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    Через негоду в Україні залишаються без світла 68 населених пунктів

    Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання

    У ніч проти 7 червня через негоду знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях України.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «В ніч з 6 на 7 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях», - йдеться у повідомленні.

    Як уточнили у відомстві, у Київській області без електропостачання залишилося 37 н.п., у Житомирській – 24 н.п., у Дніпропетровській і Херсонській – по 3 н.п. та у Кіровоградській – 1 н.п.

    Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

    Також нагадаємо, що на Прикарпатті через негоду стався зсув ґрунту на автомобільну дорогу державного значення, частково зруйновано житловий будинок та міст. 

    Зазначимо, протягом 5-6 червня внаслідок інтенсивних опадів у трьох областях України було підтоплено 224 домогосподарства (з них 41 житловий будинок).

    Крім того, окупований Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя. 

    Напередодні на Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце, який побив посіви на сотнях гектарів.

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