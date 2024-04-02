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Чи треба розвалювати Росію? Європарламентар закликав українців бути прагматичнішими

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чи треба розвалювати Росію? Європарламентар закликав українців бути прагматичнішими
На думку Кубілюса, саме перемога України вирішить на європейському континенті всі проблеми безпеки
фото: Радіо Свобода

Андрюс Кубіліус: «У Заходу від думки про розвал Росії страх переходить на захмарний рівень»

Західні країни бояться розмов про розпад Росії на незалежні країни, адже тоді постає питання про контроль над ядерною зброєю. Про це колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс розповів у інтерв'ю для «Главкома».

Кубілюс запевняє, що розуміє бажання українців, аби Росія було роздроблена на дрібні шматки. Це логічне прагнення, коли триває така війна, як зараз в Україні.

Водночас литовський політик наголошує, що українці мають бути прагматичнішими. Так як думки про розвал Росії викликають захмарний страх у Заходу, пов'язаний з питанням контролю над ядерним озброєнням.

«Тому зі свого боку ми говоримо про можливість позитивної трансформації Росії. Говоримо про те, що перемога України, наша допомога вашій країні, так само членство України в НАТО і ЄС, дасть Україні сильний розвиток. Це може допомогти трансформуватися Росії в нормальну державу», – пояснює Кубілюс.

За його словами, фундамент перетворення Росії на демократичну державу – це перемога України. На думку Кубілюса, саме перемога України вирішить на європейському континенті всі проблеми безпеки.

Нагадаємо, російська влада продовжує створювати інформаційні умови для виправдання можливої ескалації РФ проти країн НАТО в майбутньому.

ISW вважає, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною зусиль Росії створити інформаційні умови на виправдання можливої ескалації проти країн НАТО в майбутньому.

Також німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу. 

Business Insider зазначає, що у секретному звіті йдеться про те, що «уже не можна виключати», що Росія нападе принаймні на частину території НАТО «з 2026 року», наприклад у країнах Балтії або Фінляндії. Видання наголошує, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно.

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

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Теги: перемога суверенітет влада українці війна міністр росія

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