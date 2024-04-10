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Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: з'явилися фото наслідків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: з'явилися фото наслідків
Авіаційний завод у Воронезькій області ремонтує і вдосконалює ракети, якими росіяни бʼють по Україні
фото з відкритих джерел

На знімку видно пошкодження одного з корпусів на території заводу

У ніч на 9 квітня у Воронезькій області РФ два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр. Супутник Planet Labs зафіксував наслідки удару і знімки з космосу оприлюднили «Схеми».

«Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження будівлі 711-го авіаційного заводу у місті Борисоглєбськ Воронезької області, що більше ніж у 300 км від кордону територій, які контролює Україна. На знімку видно пошкодження одного з корпусів на території заводу. Внаслідок удару у будівлі обвалився дах», – йдеться у повідомленні.

Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: з'явилися фото наслідків фото 1
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: з'явилися фото наслідків фото 2
фото: Схеми/Telegram

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки безпілотників по авіаційному заводу №711 у Воронезькій області РФ, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства. 

«Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства»,– повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Цей завод – єдине підприємство на території РФ, яке здійснює ремонт всієї номенклатури ракет, що знаходяться на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів», – пояснив у коментарі «Схемам» авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Як приклад авіаексперт навів ракет типів Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 та Р-27, які, зокрема, використовують для атак по українській території російські вертольоти Мі-24 і Ка-52, а також винищувачі Су-24, Су-25 та Су-34.

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Теги: росія авіація завод безпілотник

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