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США заявили, що не підтримували ударів України по території РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
США заявили, що не підтримували ударів України по території РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловився про українські удари по РФ
фото: АР

«Ми не давали можливостей для здійснення українських ударів поза українською територією», – Блінкен

США не надавали підтримку Україні в організації ударів по території Росії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне в Парижі.

«З перших днів ми робимо все можливе, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії. Ми і не підтримували, і не давали можливостей для здійснення українських ударів поза українською територією», – сказав Блінкен, відповідаючи на питання щодо ударів України по нафтобазах у Росії.

Нагадаємо, що раніше Ентоні Блінкен заявив, що Україні необхідно надати ЗСУ артилерію та системи протиповітряної оборони, адже вона перебуває у «критичному моменті» у війні з російськими окупантами.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає з офіційним візитом Францію та Бельгію для переговорів з широкого кола питань, включаючи обговорення ситуації в Україні, Газі та Гаїті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що США та міжнародне співтовариство мають продовжувати надавати підтримку Україні, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси. Про це Кулеба сказав під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії».

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

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Теги: ракета авіаудар війна росія Україна США Ентоні Блінкен

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