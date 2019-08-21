Через посуху у Франції ввели обмеження на споживання води



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У Франції знову панує спека

У Франції встановилася аномально спекотна погода

Через посуху у 85 департаментах Франції уведені обмеження на використання води.

Відповідну карту станом на 21 серпня із позначенням зон особливої уваги щодо споживання води оприлюднив урядовий сайт Propluvia.

Зокрема, «виняткова кризова» ситуація зафіксована у близько 100 департаментах, переважно у центральному, центральнозахідному та південному регіонах країни.

У 85 департаментах уведені обмеження на використання більше 50% від запланованих обсягів води на потреби сільського господарства, а також застосовані жорсткі обмеження на споживання води приватними домогосподарствами.

Нагадаємо, раніше у Парижі через спеку зі склепінь Нотр-Дама почало падати каміння.

Раніше синоптики заявили, що цьогорічний липень став найспекотнішим за всю історію глобальних спостережень.

Так, у липні 2019-го середня температура була на 0,04 градуси вище, ніж у липні 2016 року, коли було встановлено попередній рекорд.

А для України і, зокрема, для Києва цьогорічний липень став рекордно холодним.

Проте червень у Києві став найтеплішим за 139 років спостереження.

Джерело: Укрінформ