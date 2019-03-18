Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 73 людей
-
Розсилка
Через стихійне лихо понад чотири тисячі людей були вимушені залишити свої домівки
В Індонезії у східній провінції Папуа через повінь загинуло щонайменше 73 людини. Про це повідомляє BBC.
«Внаслідок повені в східній індонезійській провінції Папуа загинуло щонайменше 73 людини, ще 60 осіб шукають», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, рятувальникам дуже важко потрапити до віддалених районів провінції, адже через зсув ґрунту були заблоковані дороги й повалені дерева.
Нагадаємо, також у районі Сентані пройшли зливи, що викликали повені. Через велику воду в головному аеропорту регіону був пошкоджений невеликий літак. Попри лихо, аеропорт Сентані, лишається відкритим.
Повідомляється, що стихійне лихо пошкодило два мости й понад 100 будинків.
Зазначається, що понад чотири тисячі людей були вимушені залишити свої домівки.
За словами речника Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, найбільша кількість загиблих, 51 людина, була виявлена в місті Сентані.
Місцева влада наголошує, що пошукова операція все ще триває, число загиблих може зрости.