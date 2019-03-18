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    У світі

    Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 73 людей

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    Пошукова операція все ще триває, число загиблих може зрости - Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 73 людей
    Пошукова операція все ще триває, число загиблих може зрости

    Через стихійне лихо понад чотири тисячі людей були вимушені залишити свої домівки

    В Індонезії у східній провінції Папуа через повінь загинуло щонайменше 73 людини. Про це повідомляє BBC.

    «Внаслідок повені в східній індонезійській провінції Папуа загинуло щонайменше 73 людини, ще 60 осіб шукають», - йдеться у повідомленні.

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    Як повідомлялося раніше, рятувальникам дуже важко потрапити до віддалених районів провінції, адже через зсув ґрунту були заблоковані дороги й повалені дерева.

    Нагадаємо, також у районі Сентані пройшли зливи, що викликали повені. Через велику воду в головному аеропорту регіону був пошкоджений невеликий літак. Попри лихо, аеропорт Сентані, лишається відкритим.

    Повідомляється, що стихійне лихо пошкодило два мости й понад 100 будинків.

    Зазначається, що понад чотири тисячі людей були вимушені залишити свої домівки.

    За словами речника Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, найбільша кількість загиблих, 51 людина, була виявлена в місті Сентані.

    Місцева влада наголошує, що пошукова операція все ще триває, число загиблих може зрости.

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