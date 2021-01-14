Страшна ДТП: на засніженій трасі Рівненщини загинули двоє синів священника

Ще дві пасажирки доставлені до лікарні

Складні погодні умови вже спричинили низку ДТП в різних областях України

На Рівненщині 14 січня трапилась смертельна ДТП, у якій загинули двоє братів-однолітків зі Львова. Автівку чоловіків знесло з траси, і вони влетіли в металевий відбійник, повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що 31-річний львів’янин, водій автомобіля «Audi А5», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник.

Унаслідок керманич легковика загинув на місці. Пасажиру авто – рідному брату-однолітку медики «швидкої» надавали допомогу на місці події, однак життя його врятувати не вдалося.

Іще дві пасажирки, 27-річні жительки Львова, доставлені до лікарні. Їх із різними нетяжкими травмами госпіталізували в нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.

На сторінці Давидівської сільської територіальної громади у Фейсбуці повідомили, що загиблі були синами місцевого священика Григорія Пашко.

Складні погодні умови вже спричинили низку ДТП в різних областях України. На дорозі в Київській області під Кагарликом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. На трасі Одеса-Київ сталася чергова смертельна ДТП. Також на Закарпатті водій легковика не врахував дорожньої обстановки й зіткнувся з вантажівкою.