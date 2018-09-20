Через спалах кору на Закарпатті закрили школу

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Одна дитина госпіталізована в обласну дитячу лікарню і ще 16 перебувають на амбулаторному лікуванні

В одній зі шкіл Мукачівського району Закарпатської області сталося масове захворювання учнів на кір. У навчальному закладі ввели карантин. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у четвер, 20 вересня.

«Надійшло повідомлення про масове захворювання дітей на кір, в результаті чого призупинено навчальний процес і оголошений карантин (попередньо 21 день) в ЗОШ I-III ст. у селі Горонда Мукачівського району», - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що за даним фактом працювала комісія з Мукачівської районної держадміністрації. За її даними, одна дитина госпіталізована в обласну дитячу лікарню і ще 16 перебувають на амбулаторному лікуванні.



Протягом минулого тижня на кір в Україні захворіли 440 осіб, з них 253 дитини. Рівень захворюваності на кір не знижується.



