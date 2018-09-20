  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через спалах кору на Закарпатті закрили школу

    • Розсилка
    Через спалах кору на Закарпатті закрили школу

    Одна дитина госпіталізована в обласну дитячу лікарню і ще 16 перебувають на амбулаторному лікуванні

    В одній зі шкіл Мукачівського району Закарпатської області сталося масове захворювання учнів на кір. У навчальному закладі ввели карантин. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у четвер, 20 вересня.

    Читайте також

    «Надійшло повідомлення про масове захворювання дітей на кір, в результаті чого призупинено навчальний процес і оголошений карантин (попередньо 21 день) в ЗОШ I-III ст. у селі Горонда Мукачівського району», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що за даним фактом працювала комісія з Мукачівської районної держадміністрації. За її даними, одна дитина госпіталізована в обласну дитячу лікарню і ще 16 перебувають на амбулаторному лікуванні.

    Протягом минулого тижня на кір в Україні захворіли 440 осіб, з них 253 дитини. Рівень захворюваності на кір не знижується.


    Читайте також
    Закарпаття діти школа хвороби карантин щеплення інфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ