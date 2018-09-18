Адвокат пояснив, чому держава не може обмежити право нещеплених дітей на освіту



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Світлина з відкритих джерел

Лист міністерства охорони здоров’я та міністерства освіти про недопуск невакцинованих дітей до навчально-освітніх закладів не має законодавчої сили, тому має рекомендаційний характер. Згідно Конституції України, Конвенції про захист прав та основоположних свобод та інших міжнародних документів право на освіту не може бути обмежено. Такі твердження висловив адвокат Дмитро Моргун під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Як повідомлялося раніше, міністерство охорони здоров’я України і Міністерство освіти і науки скерували головам всіх обласних державних адміністрацій офіційного листа, в якому просять вжити заходів щодо проведення вакцинації дітей, відповідно до вимог ВООЗ, або недопускати невакцинованих дітей у заклади освіти.

МОЗ нагадало, що згідно з законом, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Адвокат Дмитро Моргун вважає, що в такий спосіб міністерство охорони здоров’я та міністерство освіти порушують права людини - право на освіту.

«Ст. 53 Конституції України гарантує право громадян на доступність освіти. Доступність освіти роз'яснена Конституційним судом України 4 березня 2004 року N 5-рп/2004, що відповідає взятим на себе зобов'язанням згідно Загальної декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Конвенції про захист прав та основоположних свобод», - говорить адвокат.

За його словами, у системі вітчизняного законодавства, лист міністерства не має законодавчої сили, тому має рекомендаційний характер, що в свою чергу означає про відповідальність за прийняті рішення саме безпосередніх виконавців (посадові особи навчальних закладів, що входять в систему освіти згідно ЗУ «Про освіту» - Главком)

«Вважаю, і це моя суб'єктивна думка, яка ґрунтується на повазі до Конституції та духу законів (звертаю увагу - суто юридичний термін), що держава, як суспільне явище, наділене владою повинно працювати на виконання всіх гарантій на умовах рівності для всіх громадян та людей, що закріплені в Конституції, та не створювати обмежувальні чи заборонні заходи. Це крайність», - підсумував адвокат.

Уповноважений з прав людини (2012-2018) Валерія Лутковська в інтерв’ю «Главком» зазначила, що вимоги МОЗ обґрунтовані, але водночас стверджують, що обмежувати дітей у доступі до навчання ніхто не має права.

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